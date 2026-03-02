大分市で郵便局長が殺害された強盗殺人事件が未解決のまま28年を迎え、県警が2日朝、現場周辺などで改めて情報提供を呼びかけました。 【写真を見る】松岡郵便局強盗殺人事件から28年県警がビラ配りで情報提供呼びかけ大分 大分市の松岡郵便局の周辺では、大分東警察署と県警捜査一課の警察官がチラシを配り、情報提供を呼びかけました。 この事件は1998年3月2日、松岡郵便局長の大津豊記さん（当時57）が刃物で殺害され、