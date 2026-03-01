社会課題の解決を目指して高校生がSDGsのアイデアを競うコンテストの最終審査と表彰式がきょうAPU・立命館アジア太平洋大学で行われました。 今年で3回目を迎えた「SDGsQUESTみらい甲子園」県大会には、県内の高校から323人79チームが出場しました。きょうはAPUで最終審査が行われました。 各チームが「人口減少」や「地域資源の活用」などテーマに掲げた社会課題を解決するアイデアと行動計画を発表しました