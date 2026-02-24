ロッテ前監督でWBC前回大会投手コーチの吉井理人氏が侍Jを激励野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎合宿に、吉井理人前ロッテ監督が訪れた。“教え子”でもある種市篤暉投手と再会。ファンは「吉井さんの笑顔もいいしニヤつくたねちも最高に可愛い」「ヤバい、なんか泣いちゃう」と注目した。吉井氏は2023年にロッテの監督に就任し、3年間指揮を執った。種市はその2023年に自身初めての2桁10勝を挙げて2位躍進に貢献。そこから3年