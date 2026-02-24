マナカナ」の愛称で人気を集めた双子の妹で、女優・三倉佳奈が２３日に自身のインスタグラムを更新し、４０歳の誕生日を迎えたことを報告した。「本日誕生日。４０歳になりました！３０代の思い出写真を少し載せますね」とつづると、「ママおたんじょうびおめでとう」とかかれたケーキや、姉の茉奈とともに写った思い出ショットを複数枚アップ。さらに「最後は０歳のも」と幼少期の姉妹ショットも披露した。続けて「茉奈もお