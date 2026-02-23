資料 岡山県医師会は「目・鼻・皮膚を悩ますアレルギー疾患～最新治療を学ぶ～」と題した公開講座の参加者を募集しています。講座は3月8日の13時からで、場所は岡山市北区駅元町の岡山県医師会館三木記念ホールです。オンラインでの参加も可能です。専門の医師が、花粉症やアトピー性皮膚炎など、アレルギー疾患の最新治療について解説したり、質問に答えたりします。 参加を希