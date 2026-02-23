大分トリニータは22日、ガイナーレ鳥取と対戦し、清武弘嗣の古巣復帰後初ゴールなどで快勝し、開幕2連勝を飾りました。 ガイナーレ鳥取をホームに迎えた大分トリニータ。前半はゴールキーパーのムン・キョンゴンを中心に堅い守備を見せ、無失点で試合を折り返します。 試合が動いたのは後半25分、コーナーキックのチャンスから山口卓己が押し込み、待望の先