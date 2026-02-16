「この時期は空気がとても乾燥していますね。水分不足により眼が乾くドライアイは、加齢とともに進行が加速していく老化現象の一つですが、逆に、眼をはじめとした身体の乾燥が全身の老化を進行させる要因だと論じた研究も、いくつもあるんです」ドライアイ研究の世界的権威として知られる、慶應義塾大学名誉教授で眼科医の坪田一男氏がそう語るように、身体の水分不足は老化と密接に関わっている。たかが乾燥、と甘く見るなかれ学