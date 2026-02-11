家族や友人、同僚など身内だけで画像を共有したいという場合に、セルフホストで構築できる簡易な画像共有システムとして「Slink」が公開されています。andrii-kryvoviaz/slink: Self-hosted image sharing servicehttps://github.com/andrii-kryvoviaz/slink◆Slinkの主な機能・対応フォーマットPNG・JPEG・WEBP・SVG・BMP・ICO・GIF・AVIF・HEIC・TIFFなど多くの形式に対応。・複数ファイルの同時アップロード複数ファイルを同時