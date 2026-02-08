長時間のゲームプレイ映像からAIが重要シーンを解析・抽出し、字幕やナレーション付きの縦型ショート動画をローカル環境で自動生成できる「AutoShorts」が公開されています。divyaprakash0426/autoshorts: Automatically generate viral-ready vertical short clips from long-form gameplay footage using AI-powered scene analysis, GPU-accelerated rendering, and optional AI voiceovers.https://github.com/divyaprakash042