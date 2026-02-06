立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、「コロッケそば」に見える、意外なメニューの写真を投稿しています。【画像】え…コロッケそばではない…？コチラが富士そばの驚きメニューのビジュアルです！おいし…そう？「コロッケそば」に見えるけれど…実は…公式アカウントは、温かいそばの上に、コロッケのような円盤状のトッピングがのったメニューの写真を投稿。「Q.これはコロッケそばですか？