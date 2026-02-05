〜 2026年1月の「人手不足」関連倒産動向 〜2026年1月の「人手不足」倒産は、36件（前年同月比5.2％減）だった。2025年5月以来、8カ月ぶりに前年同月を下回り、1月としては5年ぶりに前年を下回った。ただ、調査を開始した2013年以降、最多だった前年に次ぐ2番目の高水準を持続している。内訳は、「求人難」6件（同70.0％減）と「従業員退職」11件（同8.3％減）が前年同月を下回ったが、「人件費高騰」が19件（同216.6％増）と3