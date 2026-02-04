歌手サブリナ・カーペンターが、グラミー賞でのパフォーマンスをめぐりPETA（動物の倫理的扱いを求める人々の会）から強く批判された。サブリナは2月1日、会場となったロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナでヒット曲 「マンチャイルド」を披露。その際、白い鳥を手のひらに乗せて歌う姿が注目を集めた。 【写真】確かに鳥の羽を使ってるけど…レディー・ガガのグラミー賞