2025年に発売されたジェネリック家電が目白押し！一般社団法人ジェネリック家電推進委員会（JGHEP）が唯一公認する、年に1度の賞レース。13回目となる今回、2025年に発売されていたノミネート製品はなんと2300点以上！もはや国民的市場となったジェネリック家電の頂点に輝くのは......!?※ただし書きのない価格は編集部の調査による実勢価格（税込）【写真】各部門で受賞したジェネリック家電＊＊＊【注目の新参入が続々！