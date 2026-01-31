1月17日、愛知県豊田市のアパートで女性の遺体が見つかった殺人放火事件で、警察が女性の知人で40代の男を殺人の疑いで逮捕したことが分かりました。この事件は1月17日、豊田市東新町でアパート3階の一室が燃え、住人の会社員・小川晃子さん(42)が首を絞められて殺害されているのが見つかったものです。警察は殺人放火事件として捜査を続けていましたが、31日に小川さんの知人で40代の男を殺人容疑で逮捕したこ