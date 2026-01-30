「ヴィンテージライクに履ける」ゴールドモチーフつき重厚感のあるレザーに、ゴールドのアクセントでさりげなく華やぎを添えたローファー。気楽な装いに風格を宿しながら、どこか女性らしい雰囲気を上乗せできる。ロングスカートやワンピースはもちろん、デニムやチノパンなどのメンズライクなボトムともキレイに履き回せる、使い勝手のいい1足を厳選。※（）内の数字はヒールの高さで、単位はcmです（編集部調べ）。老舗ブラ