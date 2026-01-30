OpenAIは、対話型AI「ChatGPT」で「GPT-4o」を含む複数の旧モデルの提供を2月13日で終了すると発表した。 削除の対象となるのは、「GPT-4o」「GPT-4.1」「GPT-4.1 mini」「OpenAI o4-mini」の4モデル。すでに提供終了が発表されていた初期の「GPT-5」（Instant/Thinking）とあわせて、同日をもってChatGPT上から利用できなくなる。APIでの提供に関しては変更はない。 「GPT-4o」は、一度提供終了が検討されたものの