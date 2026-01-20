元フジテレビでフリーアナウンサーの富永美樹（55）が19日夜、自身のインスタグラムを更新。一時危篤状態も回復してリハビリ病院に転院していた80代の実父の死を報告した。98年に撮影された結婚式の写真などをアップした上で「私が子供の頃父は『いつか美樹の結婚式で腕を組んで歩くのがパパの夢』と言っていましたなのでその時の写真と共にご報告させてください」と写真にキャプションを載せた。続けて富士山の写真