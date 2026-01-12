組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！「白や黒を選びがち」な使い勝手のいいクルーネックニットをグレーにかえてみると？ 知性や好感度はそのままに、ニュートラルな色によってやわらかさや深みが増すプラスの効果に期待。カシミヤやモヘアとはまた違う、タオルケットのようなカジュアルな毛並み。１枚でも充分もつ、存在感のあるゆったりフォルム