仕事車を目的にしたコンセプトモデル販売も視野に2026年1月9日より千葉県の幕張メッセで開催されている「オート・サロン2026（TAS2026）」において、いすゞA＆S株式会社（以下いすゞ）は、国産トラック「エルフミオ」のコンセプトモデルを複数出展。その中でも実際に業務で使うことを意識した「仕事車両」として提案されていたのが「エルフミオ・クロススタイル・コンセプト」（以下「クロススタイル・コンセプト」）です。【