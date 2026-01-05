Ｊ１福岡は５日、金明輝（きん・みょんひ）監督との契約解除を発表した。チーム始動日の電撃解任となった。＊＊＊クラブは理由について「コンプライアンスに抵触する行為が確認されたため」とした。「双方合意による監督契約の解約」という表現となったが、事実上の解任となる。詳細については、関係者への影響や個人情報への配慮などから「事実関係の整理ならびに適切な対応を進めている段階にあることから、公表は