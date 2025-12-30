ニューエラから、日本が世界に誇るアニメシリーズ『機動戦士ガンダム』とのコラボコレクションが登場します。第1シリーズの世界観をベースに、キャップやアパレルなど全12種をラインアップ。ガンダムシリーズとのコラボをニューエラストアおよび公式オンラインストアで展開するのは今回が初となり、ファン必見の内容です。日常のスタイルにさりげなく取り入れられる、洗練されたデザインにも