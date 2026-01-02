お笑いトリオ、ネルソンズの和田まんじゅう（40）が1日に再婚したことが分かった。この日、東京・よしもと六本木シアターの公式Xで発表された。同シアターのXは「祝ネルソンズ和田結婚本日2026年1月1日にご結婚されましたおめでとうございます素敵なご家庭を築いてください末永くお幸せに！！」と発表。相手の詳しい素性や肩書きなどは記されていないが、和田の近影もアップした。そしてネルソンズの青山フォール勝ちは