大晦日の夜、東京・豊島区のカード店に男3人が押し入り、ポケモンカードなどおよそ3000万円相当を奪い逃走しました。犯行の様子を防犯カメラが捉えていました。店の一角をうろつく黒いフードを被った男、辺りを見回すと…。きのう午後8時40分ごろ、東京・豊島区東池袋にあるカード店の関係者から、「ショーケースが割られてカードが盗まれた」と110番通報がありました。警視庁によりますと、男3人が客を装って入店し、このうち1人