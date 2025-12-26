G1有馬記念28日に発走中央競馬の一年の総決算、第70回のG1有馬記念は28日、中山芝2500メートルを舞台に争われる。25日には枠順も決定し、ムードも高まってきた。35年前の1990年、アイドルホースの感動ラストランにファンは酔いしれた。稀代のアイドルホース、オグリキャップのラストランとなった90年の有馬記念は、17万人を超える観衆が中山競馬場を埋めた。90年5月の安田記念は武豊とのコンビで快勝したが、岡潤一郎が手綱