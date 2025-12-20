今年３月１日に８０歳で死去したタレント・みのもんたさんが、来年１月１日放送のフジテレビ系クイズ番組「クイズ＄ミリオネア」（午後５時）にＡＩの姿で登場する。２４日に同局が発表した。「ファイナルアンサー？」という決めセリフで一世を風靡した初代司会者・みのさん。２代目司会者・二宮和也との２ショットが実現する。「クイズ＄ミリオネア」は２０００年から２００７年までレギュラー放送され、その後１３年まで不定