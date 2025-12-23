「人が落ちたぞ」という叫び声。今年11月、大分市の舞鶴橋から男性が川に転落した。近くで作業中だった男性は、その瞬間、迷うことなく冷たい川に飛び込んだ。 【写真を見る】「人が落ちたぞ」その瞬間、男性が川に飛び込んだ橋から男性転落“とっさの判断”緊迫の救出劇 橋の上から響いた叫び声 事故が起きたのは11月10日午前10時半ごろ。篠田勇二さん(68)と佐藤健治さん(82)が大分市の舞鶴橋付近で除草作業をしていた時のこ