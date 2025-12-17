セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、アイスクリーム専門チェーン「21時にアイス」が監修した「21時にアイス チョコバナナ」と「21時にアイス 紫芋モンブラン」を12月23日に販売スタートします。【画像】「す、凄い！」 これが「紫芋モンブラン」を表現したアイスです！首都圏と関西限定同商品は、「21時にアイス」で人気の「チョコバナナ」と「紫芋モンブラン」の味わいを表現した、容量330ミリリットルのボリュ