元TBSアナウンサーのタレント田中みな実（39）が自らのキャリアについて語り、耳目を集めている。【もっと読む】田中みな実の“強い女”にブーイングも…「愛の、がっこう。」中島歩“キモ男”怪演でジワリ人気上昇中田中は2014年9月にフリーアナに転身、その後もTBS系「有𠮷ジャポン」などに出演していたが、19年のフジテレビ系ドラマ「絶対正義」で女優デビュー、2023年のNHKドラマ「悪女について」で初主演と、最近