バレーボール男子で２０２４年パリ五輪代表の西田有志（大阪Ｂ）が６日、第一子の誕生を報告した。西田はバレーボール女子日本代表の元主将・古賀紗理那さんと２２年１２月３１日に結婚を発表。昨年夏には古賀がインスタグラムで「ｗｅｌｃｏｍｅ！！」と投稿。関係者によると、妊娠を報告する投稿だったという。この日はＳＶリーグ第７節（Ａｓｕｅアリーナ大阪）で東京ＧＢに３―１で勝利した。試合後に西田が第一子の誕