12月5日(金)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。金曜コメンテーターでクレディ・アグリコル証券チーフエコノミストの会田卓司氏と、所得税増税について意見を交わした。 寺島アナ「防衛費の増額のための財源として想定されている所得税の増税について、政府・与党は2027年から