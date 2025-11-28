ミスタードーナツが2025年12月10日から、ドーナツ引換カードとグッズがセットになった「ミスド福袋2026」の予約を始める。同26日からは数量限定で順次発売する。例年はポケモンコラボのデザインだったが、今回は創業55周年を記念し、オリジナルキャラクターやイラストレーター・原田治さんの作品を起用している。11月27日に発表され、Xでさまざまな反響を呼んでいる。ポン・デ・ライオン、原田治さんのアイテム登場26年版のミスド