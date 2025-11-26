2025年11月18日、国連が「World Urbanization Prospects 2025(世界都市化調査2025)」というレポートを公開しました。このレポートによると、世界で最も人口の多い都市はインドネシアのジャカルタで、長年首位を堅持してきた日本の東京は3位にまでランクダウンしています。Press Release | Cities are home to 45 per cent of the global population, with megacities continuing to grow, UN report finds - United Nations Sustai