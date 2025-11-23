¡Ö¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£¤â¤·¡¢»ö¸Î¤ÎÁê¼ê¤¬¤½¤ó¤Ê³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î²óÉü¤äºßÎ±³°¹ñ¿Í¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢³°¹ñ¿Í¤¬´Ø¤ï¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ç24Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿³°¹ñ¿Í±¿Å¾¼Ô¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤Ï¡¢7286·ï¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£¤½¤³¤Ç¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²Ã³²¼Ô¤¬Êì¹ñ¤ØÆ¨Ë´¤·¤¿¤ê¡¢ÌµÊÝ¸±¤Ç»ÙÊ§¤¤Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤¬¡Öµã¤­¿²Æþ¤ê¡×¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤À¡£