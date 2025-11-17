11月16日、M!LK・佐野勇斗がYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』を更新。メンバーの吉田仁人によく可愛いと言う理由を明かした。【関連】佐野勇斗、M!LK全員でパシャリ！パリでの思い出SHOTに反響「みんなビジュいいじゃん」「イケメン揃い」動画では、ファンクラブで募集した質問に答える場面があり、この中で佐野がメンバーの吉田によく可愛いと言っていることを指摘されると、佐野は、「仁人がなんか可愛いキャラなのよ」「昔か