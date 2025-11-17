関西高校（岡山・北区西崎本町） 学校法人関西学園は、17日、岡山市の関西高校を2027年度から段階的に共学化すると発表しました。関西高校は現在の岡山県内では唯一の男子高です。 学園によりますと、2027年4月から普通科全コースを、2028年4月からITビジネス科を共学化するということで、EIエンジニア科については現在検討中だということです。 学園は女子用施設の新設・増設や女性教員の採用を進めるとともに、