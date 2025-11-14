ユニクロが、ユーザーへの日頃の思いを伝えるキャンペーン「ユニクロ感謝祭」を11月21〜27日の7日間、開催します。また、21〜24日の4日間限定で、1万円（税込み）以上購入すると、特製の「ステンレスボトル」（全5色のうち）1色がプレゼントされます。【写真】プレゼントされる“ノベルティー”は？かわいらしい！KAWSコレクションも！さらに、同月21日限定で、各店の店長が選んだ地域の銘品を数量限定でプレゼントする企