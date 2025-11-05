アーケードゲームの名作を忠実に再現する「アーケードアーカイブス」（Nintendo Switch／PS4）＆「アーケードアーカイブス2」（Nintendo Switch2／PS5／Xbox Series X|S）向けに、新規コンテンツ『トーキョーウォーズ』が、11月6日より配信される。【写真】近未来の都市を舞台に戦車で激突『トーキョーウォーズ』スクリーンショット『トーキョーウォーズ』は、1996年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から