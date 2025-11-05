「神舟20号」と「神舟21号」の乗組員が引継ぎの文書に署名する様子=2025年11月4日/CCTV香港（CNN）中国の宇宙当局は5日、宇宙ステーションに滞在中の飛行士3人について、帰還に使う宇宙船に宇宙ごみが衝突した可能性への懸念から、6カ月間続く滞在を延長せざるを得なくなったと明らかにした。3人の飛行士は5日に地球へ帰還する予定で、新たなチームに中国の宇宙ステーションの「鍵」も引き渡していた。しかし、中国国家航天局（CNS