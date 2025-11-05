25/11/10付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2025年10月27日〜11月2日）では、米津玄師の関連作品が3週連続でTOP10のうち3曲を占めた。【週間総再生数グラフ】不動の1位ミセスを米津玄師が猛追！7週連続1位となったのは、米津が劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として書き下ろした「IRIS OUT」（週間再生数1896.4万回／前週比10.2％減）。自身の持つ男性ソロアーティスト歴代単独1位の「連続1位獲得週