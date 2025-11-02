記事のポイント スターバックスは「バック・トゥ・スターバックス」計画を推進し、店舗の接客や雰囲気を再構築している。 ニコルCEOは「世界最高のカスタマーサービス企業」をめざすとし、グリーンエプロンサービスで現場力の強化を図る。 リワードプログラム「コーヒーループ」や新商品施策により、リピーターの再来店と売上回復を実現している。 スターバックス（Starbucks）は、数年にわたる再建計画の一環として、顧客体験の向