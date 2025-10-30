元キャバクラ嬢で実業家・進撃のノアさんが2025年10月29日、夫で人気YouTuber・ヒカルさんとの近影をインスタグラムで公開し、胸の内を明かした。「最高の旦那です」とのろける妻ノアさんはインスタのストーリーズで、自身が社長を務める「CLUB REIMS」のキャバクラ嬢・ひめかさんの誕生日イベントを催した際の動画を公開した。豪華なシャンパンタワーに向けて、ノアさんとヒカルさんがそれぞれボトルを手に酒を注いでいる場面だ。