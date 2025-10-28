◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が7回の第4打席で同点ホームランを記録し、この試合4打席連続安打となりました。1点を追う7回、右腕セランソニー・ドミンゲス投手の初球、97.6マイル(約157.0キロ)のストレートをとらえ、左中間スタンドへ。この日2本目のアーチで試合を振り出しに戻しました。大谷選手は第1打席、得点にはつながりませんでした

◆MLBワールドシリーズ第3戦 大谷翔平、第4打席での様子 SHOHEI OHTANI'S SECOND HOMER OF THE NIGHT



TIE GAME! #WORLDSERIES pic.twitter.com/eA6h6saLnV — MLB (@MLB) October 28, 2025