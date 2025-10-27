【モデルプレス＝2025/10/27】スターバックス コーヒー ジャパンでは、2025年11月1日よりホリデーシーズン2025をスタートする。冬の風物詩のティー「ジョイフルメドレー」にストロベリーを組み合わせた「ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」「ジョイフル クッキー トッピング」を全国のスターバックス店舗（一部を除く）で販売する。【写真】スタバ初のアサイー使用！新作“黒猫フラペ”＆ティー試飲レポ