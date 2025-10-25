£²£°£²£²Ç¯£±£±·î£±£¶Æü¤Ë¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥â¤Ç¤Ï¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥é¡¦¥À¥Ó¥¨¤µ¤ó¤Î¾ÓÁü¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿/Amaury Cornu/Hans Lucas/Reuters¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¼óÅÔ¥Ñ¥ê¤Ç£³Ç¯Á°¤Ë¾¯½÷¡Ê£±£²¡Ë¤ò¥ì¥¤¥×¡¢¹éÌä¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷¤¬£²£´Æü¡¢²¾¼áÊü¤Ê¤·¤ÎÌµ´ü·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££Ã£Î£ÎÄó·È¶É£Â£Æ£Í£Ô£Ö¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡££Â£Æ£Í£Ô£Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢½Ð¿È¤Î¥À¥Ó¥¢¡¦¥Ù¥ó¥­¥ì¥Ã¥ÉÈï¹ð¡Ê£²£·¡Ë¤Ï