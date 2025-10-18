ミャンマーのカンベ村で、腎臓を摘出した手術痕を見せるチョウチョウさん。右は母親＝2025年8月（共同）内戦が続くミャンマーで借金返済のため臓器を売る人が急増中だ。インドで移植手術を受ける例が多く「腎臓一つ700万チャット（実勢レートで約25万円）が相場」。軍事政権下の経済混迷が背景にあり、経験者は「生きるために他の方法がなかった」と証言した。（共同通信バンコク支局＝木村一浩）▽システム最大都市ヤンゴン