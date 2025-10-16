KDDIスマートドローンが使うドローン＝16日午後、東京都港区KDDIは16日、石川県の能登地域にドローン拠点を設け、遠隔操縦でインフラの点検や災害時の被災確認に活用すると発表した。遠隔運航に欠かせない通信網を持つ通信各社は人手不足や頻発する災害を受け、ドローン事業を拡大させている。KDDIは、輪島市と七尾市の消防署などにAIを搭載した4機を運用。自動で離着陸したり、障害物を避けたりできるため首都圏からでも遅延