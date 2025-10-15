Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤¬14Æü¡¢´Ú¹ñ¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤ÎÊÆ¹ñÆâ»Ò²ñ¼Ò5¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤³¤ÎÆü¤«¤é¼è°ú¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÀ©ºÛ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤¬¸ß¤¤¤ËÁê¼ê¹ñ¤¬·úÂ¤¡¦½êÍ­¡¦±¿±Ä¤¹¤ëÁ¥Çõ¤Î¼«¹ñ¹ÁÏÑÆþ¹Á»þ¤ËÆÃÊÌ¼ê¿ôÎÁ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿ÅöÆü¤ËÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤¬¡ÖMASGA¡ÊÊÆ¹ñÂ¤Á¥¶È¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡Ë¡×¤Î¾ÝÄ§Åª²ñ¼Ò¤ËÀ©ºÛ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Ï2025Ç¯6¹æ¾¦Ì³ÉôÎá¤òÄÌ¤¸¡ÖÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤Î³¤±¿¡¢ÊªÎ®¡¢Â¤Á¥¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÆËÇ°×Ë¡Âè301¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Ä´ºº¤ÈÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü