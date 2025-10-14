¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤éÈ´¤±¤¿¥¹¥ª¡¼¥Ñ¡¼¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥­¡¼¡Ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë1-2¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¡£9²ó2»àËþÎÝ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¹¥µ¡¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Æ¥å¥é¥ó¥°ÆâÌî¼ê¤Ï²¡¤·½Ð¤·»àµå¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Þ¤µ¤«¤Î¡È²óÈò¡É¡£¤µ¤é¤Ë»°¿¶¤Ç½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²¿¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï8²ó¤Þ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯