直近20打数1安打も…3四球で出塁【MLB】ドジャース 2ー1 ブルワーズ（日本時間14日・ミルウォーキー）ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に「1番・指名打者」で先発出場。2打数無安打ながらも1四球、2度の申告敬遠で出塁した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は大谷の“姿勢”を称賛した。大谷はレッズとのワイルドカードシリーズ初戦で2本塁打を放った