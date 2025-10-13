こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。この秋のトレンドといえば“ブラウンリップ”。挑戦したいけど自分に似合うものが分からないという方も多いのでは？今回は、塗るだけで旬顔になれるブラウンカラーのリップを、ドラッグストアコスメ、プチプラコスメ、デパコスから1つずつ厳選して紹介します。（文・写真＝Rila）【写真】どれが欲しい？ブラウンリップ3選を塗った様子■ドラッグストアで買える深みブラウン 「